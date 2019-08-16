В Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов, - СБУ

Служба безопасности Украины обвиняет Федеральную службу безопасности России в незаконном задержании украинских рыболовов в акватории Азовского моря.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.\r\n"Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря", - говорится в нем.\r\nФСБ незаконно задержала украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добилась ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.\r\nВ частности, в 2018 году береговая охрана ФСБ незаконно задержала 2 украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.\r\nНесмотря на отсутствие оснований для задержания (при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств ловли, рыбы и запрещенных к свободному обороту вещей) украинцев в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.\r\nВ дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями ловли. В связи с отказом украинцев подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против России, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.\r\nВ сообщении отмечается, что ФСБ цинично не скрывала свои методы, откровенно заявила о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет "найдено" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.\r\nНаходясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане были вынуждены дать ложные показания.\r\nВ отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ч. 1 ст. 258-1 (незаконная охота) Уголовного кодекса России.\r\nУкраинцы находились в разных местах лишения свободы на территории России.\r\nПосле освобождения на них был наложен штраф и конфискован катер и другое личное имущество.\r\nКак сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков. Ранее Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.\r\n25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. Путин заявил, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян.\r\nТакже Путин "объяснил" Трампу ситуацию с пленными украинскими моряками.\r\n