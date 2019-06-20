Путин заявил, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос освобождения украинских моряков должен решаться в комплексе с освобождением осужденных в Украине россиян.

Об этом, согласно размещенной на сайте Президента России стенограмме, Путин сказал во время программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", передают Українськi Новини.

Путин отметил, что недавно бывший глава Администрации Президента Украины, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук в ходе поездки в Россию ставил вопрос об освобождении украинских моряков и еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в России.

"Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичной ситуации на Украине", - сказал Путин.

При этом он не назвал имен россиян, о которых идет речь.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.