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16 серпня 2019, пʼятниця, 11:27 14
Силові структури 2019-08-16T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок, - СБУ

В Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок, - СБУ

Служба безпеки України звинувачує Федеральну службу безпеки Росії в незаконному затриманні українських рибалок в акваторії Азовського моря.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідка СБУ фіксує грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ стосовно громадян України, які на законних підставах здійснюють вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря", - сказано в ньому.

ФСБ незаконно затримала українських громадян, а потім через погрози і шантаж домоглася неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби.

Зокрема, в 2018 році берегова охорона ФСБ незаконно затримала 2 українців, які на риболовецькому човні знаходилися в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська.

Незважаючи на відсутність підстав для затримання (при огляді українського судна не було виявлено ніяких засовів лову, риби і заборонених до вільного обігу речей) українців у примусовому порядку доставили в місто Єйськ Краснодарського краю РФ.

Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ провели допити незаконно затриманих українців і вимагали підписати неправдиві свідчення про нібито браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.

У зв'язку з відмовою українців підписувати такі визнання, представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти Росії, яка передбачає позбавлення волі строком на 20 років.

У повідомленні наголошується, що ФСБ цинічно не приховувала свої методи, відверто заявила про проведення повторного огляду судна, під час якого буде "знайдено" зброю, вибухівку, наркотики тощо.

Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув'язнення, українські громадяни були змушені дати неправдиві свідчення та обмовити себе.

Відносно них було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 (незаконний видобуток водних біологічних ресурсів) і ч. 1 ст. 258-1 (незаконне полювання) Кримінального кодексу Росії.

Українці перебували в різних місцях позбавлення волі на території Росії.
Після звільнення на них було накладено штраф і конфісковано катер та інше особисте майно.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків. Раніше Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків. Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян.

Також Путін "пояснив" Трампу ситуацію з полоненими українськими моряками.

 

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