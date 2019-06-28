Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков, - СМИ

Вчера Президент Владимир Зеленский объявил о недоверии главе МИД Павлу Климкину, который действует, по его словам, без согласования с Президентом, а порой и вопреки его воле. Причиной такого жесткого конфликта стала нота о пленных моряках, направленная в РФ без согласования с Банковой. Однако события с ПАСЕ и скандал вокруг моряков на самом деле тесно связаны, сообщает "Европейская правда".

Срочно собранный брифинг Владимира Зеленского и его крайне эмоциональная реакция свидетельствовали, что речь идет не о простой обиде Зеленского на то, что ему не доложили об очередной ноте МИД. Заявления Президента давали основания предположить, что существовал определенный непубличный план, в который не вписывались действия главы МИД.

Издание слышало о существовании такого плана, который является опасным для Украины, у западных партнеров еще до нынешнего конфликта, а после него - получило подтверждение.

По нему освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности Запада и России. И неважно, что Москва должна была сделать это сама, по решению трибунала ООН по морскому праву - за выполнение этого решения РФ выторговала уступки от Запада.

10 дней назад, во время визитов Зеленского в Париж и Берлин, украинскому Президенту дали понять, что на уступки придется идти, и Украина не имеет другой опции, как с этим смириться.

По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без, даже малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно - но Украины это уже не очень касается - Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

По заявлению Климкина, Россия требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление и склоняет украинцев к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, а также приглашает "прогнуться" перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма.

Тем не менее Зеленский не хотел сдавать Крым тем, что "наехал" на МИД по этому вопросу.

По данным издания, даже в команде Зеленского признают, что с юридической позиции нота-ответ украинского МИДа россиянам была безупречной.

В то же время то, как Климкин ответил на претензии Президента, вызывает по меньшей мере недоумение.

Так, глава МИД действительно имеет право самостоятельно, без согласований, делать заявления или подписывать документы от имени Украины. Но это не меняет норм конституции о том, что именно Президент "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства". Нравится кому-то конкретный человек, занимающий должность главы государства или нет - но это его обязательства.

"Далеко не все дипломатические ноты нужно согласовывать с Банковой или лично с Зеленским, но по ключевым вопросам такой диалог должен быть. А то, что этот вопрос наверняка принадлежит к ключевым - не вызывает сомнения", - пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, Климкин ответил Зеленскому, что больше не будет ему помогать бороться с РФ и что кто-то в Офисе Президента банально попался в ловушку. Гройсман поддержал уход Климкина в отставку на несколько месяцев и резко высказался о его действиях.