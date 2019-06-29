Путин "объяснил" Трампу ситуацию с пленными украинскими моряками

Президент России Владимир Путин заявил, что решения о судьбе и освобождении 24 украинских моряков пока нет.

"Мы говорили на эту тему (с Президентом США Дональдом Трампом) и решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине", - сказал Президент России Владимир Путина на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита "Большой двадцатки (G-20)", передают Українськi Новини.

Путин сказал, что общался на саммите с Трампом по вопросу украинских моряков.

"Эта тема поднималась... Президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G-20... Мы объяснили, что там происходит", - подчеркнул он.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Путин заявил, что связи между восстановлением России в ПАСЕ и освобождением украинских моряков нет.

25 июня ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Президент Владимир Зеленский объявил о недоверии главе МИД Павлу Климкину, который действует, по его словам, без согласования с Президентом, а порой и вопреки его воле. Причиной такого жесткого конфликта стала нота о пленных моряках, направленная в РФ без согласования с Банковой.