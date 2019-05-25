Трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей, 25 мая.

Об этом сообщил председательствующий судья, передают Українськi Новини.

"19 голосами против 1 Российская Федерация должна немедленно освободить украинские военно-морские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и вернуть их в распоряжение Украины. Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и разрешить им вернуться в Украину", - сказал он.

За данное решение проголосовали 19 судей, при этом 1 судья, Руслан Колодкин (Россия), проголосовал против.

Международный трибунал по морскому праву также обязал Россию воздерживаться от каких-либо действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Международный трибунал также постановил, что Украина и Россия должны представить трибуналу доклад и информацию о соблюдении предписанных временных мер не позднее 25 июня 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

В 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.