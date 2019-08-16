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16 августа 2019, пятница, 05:55 23
Финансы 2019-08-16T05:55:01+03:00
Українські Новини
Гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк после падения в четверг снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 августа, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3073,4508
100 долларов США 2532,1651
100 швейцарских франков 2599,0648
1000 иен 238,5202
10 российских рублей 3,8430
100 евро 2823,3641

Как сообщали Українські Новини, рубль резко обвалился в киевских обменниках. Также после длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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