Гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Национальный банк после падения в четверг снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 августа, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3073,4508\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2532,1651\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2599,0648\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,5202\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8430\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2823,3641\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль резко обвалился в киевских обменниках. Также после длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.\r\nКроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.\r\nТем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.