Гривна обвалилась на выходные: официальный курс валют до понедельника

Национальный банк после падения в четверг снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16-18 августа, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3073,4508 100 долларов США 2532,1651 100 швейцарских франков 2599,0648 1000 иен 238,5202 10 российских рублей 3,8430 100 евро 2823,3641

Как сообщали Українські Новини, рубль резко обвалился в киевских обменниках. Также после длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева, а комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу - что будет с курсом валют.

Тем временем эксперт спрогнозировал курс доллара до осени, а по мнению финансистов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.