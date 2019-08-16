Гривня обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка

Національний банк після падіння в четвер знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3073,4508\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2532,1651\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2599,0648\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,5202\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8430\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2823,3641\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рубль різко обвалився у київських обмінниках. Після тривалого падіння долар в обмінниках Києва підскочив, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.\r\nКрім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.\r\nТим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.