Гривня обвалилася на вихідні: офіційний курс валют до понеділка

Національний банк після падіння в четвер знову знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 серпня, на 7,24 коп. до 25,3217 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 серпня, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3073,4508 100 доларів США 2532,1651 100 швейцарських франків 2599,0648 1000 ієн 238,5202 10 російських рублів 3,8430 100 євро 2823,3641

Як повідомляли Українські Новини, рубль різко обвалився у київських обмінниках. Після тривалого падіння долар в обмінниках Києва підскочив, а комітет Нацбанку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються.

Крім того, Україну до кінця року очікують пікові виплати за держборгом - що буде з курсом валют.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.