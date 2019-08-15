После длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 августа на 8,01 коп. до 25,4956 UAH\/USD, курс покупки – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 2,85 коп. до 28,0044 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 5,80 коп. до 28,5288 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,1606\r\n25,4956\r\n28,0044\r\n28,5288\r\n3,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,3300\r\n25,7500\r\n28,2300\r\n29,0000\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,6000\r\n25,3800\r\n27,6000\r\n28,2500\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nТем временем Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nКроме того, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.