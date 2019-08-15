После длительного падения доллар подскочил в обменниках Киева

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 августа на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс покупки – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,85 коп. до 28,0044 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,80 коп. до 28,5288 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,1606 25,4956 28,0044 28,5288 3,50 4,05 Максимальный 25,3300 25,7500 28,2300 29,0000 3,82 5,00 Минимальный 24,6000 25,3800 27,6000 28,2500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Тем временем Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

Кроме того, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.