Рубль резко обвалился в киевских обменниках

В четверг, 15 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 14 августа, повысился на 1 копейку и составил 3,50 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,05 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 15 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,82\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 августа на 8,01 коп. до 25,4956 UAH\/USD, курс покупки – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH\/USD.\r\nТакже Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nТем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.\r\nКроме того, после очередного этапа повышения пенсий в Украине 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен.