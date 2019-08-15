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15 августа 2019, четверг, 10:46 138
Экономика 2019-08-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль резко обвалился в киевских обменниках

Рубль резко обвалился в киевских обменниках

В четверг, 15 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 14 августа, повысился на 1 копейку и составил 3,50 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,05 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 15 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,50 4,05
Максимальный 3,82 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 августа на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс покупки – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

Также Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

Тем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

Кроме того, после очередного этапа повышения пенсий в Украине 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен.

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