Рубль резко обвалился в киевских обменниках

В четверг, 15 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 14 августа, повысился на 1 копейку и составил 3,50 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 2 копейки и составил 4,05 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 15 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,50 4,05 Максимальный 3,82 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 августа на 8,01 коп. до 25,4956 UAH/USD, курс покупки – на 7,06 коп. до 25,1606 UAH/USD.

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Кроме того, после очередного этапа повышения пенсий в Украине 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен.