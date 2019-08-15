Гривна продолжает стремительно падать: курс валют на 15 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3048,2380 100 долларов США 2524,9317 100 швейцарских франков 2600,7122 1000 иен 238,4279 10 российских рублей 3,8724 100 евро 2824,8936

Как сообщали Українські Новини, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.

А в начале недели гривна подскочила сразу на 22 копейки.

Также гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

Тем временем, по данным экспертов, украинская экономика начинает выбираться из кризиса. По оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. А темпы роста экономики в 2019 году, наоборот, могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. В 2020-м этот тренд дойдет до 3,2% вместо скромных 2,9%, что прогнозировал регулятор еще весной.