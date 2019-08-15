Гривна продолжает стремительно падать: курс валют на 15 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 августа, на 10,31 коп. до 25,2493 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 августа, на 1,23 коп. до 25,1462 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3048,2380\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2524,9317\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2600,7122\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,4279\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8724\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2824,8936\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украину до конца года ожидают пиковые выплаты по госдолгу: что будет с курсом валют.\r\nА в начале недели гривна подскочила сразу на 22 копейки.\r\nТакже гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.\r\nТем временем, по данным экспертов, украинская экономика начинает выбираться из кризиса. По оценкам Нацбанка, уже в этом году инфляция должна снизиться до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. А темпы роста экономики в 2019 году, наоборот, могут ускориться до 3%, а не до 2,5%, как оценивали в НБУ ранее. В 2020-м этот тренд дойдет до 3,2% вместо скромных 2,9%, что прогнозировал регулятор еще весной.