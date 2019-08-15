Жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был вооружен пистолетом во время задержания по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. \r\nОб этом журналистам сказала его жена Юлия, передают Українськi Новини.\r\n"При задержании у мужа был пистолет", - заявила она.\r\nПо словам жены, Грымчак постоянно носил при себе пистолет.\r\nДома у их семьи правоохранители также нашли 5 пуль.\r\nЖена утверждает, что они остались "со времен Майдана".\r\nКак сообщали Українські Новини, в НАБУ заявили, что Грымчак требовал взятки за влияние на судью Верховного Суда Стрижевскую и "крышевание" земельных дел. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.\r\nТакже в квартире задержанного Грымчака провели обыск. Адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.\r\nВ МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.\r\nСМИ писали, что Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве.