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15 августа 2019, четверг, 16:08 175
Судебная власть 2019-08-15T16:12:37+03:00
Українські Новини
Жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания

Жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания

Юрий Грымчак.
Юрий Грымчак.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был вооружен пистолетом во время задержания по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. 

Об этом журналистам сказала его жена Юлия, передают Українськi Новини.

"При задержании у мужа был пистолет", - заявила она.

По словам жены, Грымчак постоянно носил при себе пистолет.

Дома у их семьи правоохранители также нашли 5 пуль.

Жена утверждает, что они остались "со времен Майдана".

Как сообщали Українські Новини, в НАБУ заявили, что Грымчак требовал взятки за влияние на судью Верховного Суда Стрижевскую и "крышевание" земельных дел. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также в квартире задержанного Грымчака провели обыск. Адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

СМИ писали, что Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве.

Больше новостей о: Задержание Пистолет Взяточничество Юрий Грымчак МинВОТ

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