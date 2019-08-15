Жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был вооружен пистолетом во время задержания по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.

Об этом журналистам сказала его жена Юлия, передают Українськi Новини.

"При задержании у мужа был пистолет", - заявила она.

По словам жены, Грымчак постоянно носил при себе пистолет.

Дома у их семьи правоохранители также нашли 5 пуль.

Жена утверждает, что они остались "со времен Майдана".

Как сообщали Українські Новини, в НАБУ заявили, что Грымчак требовал взятки за влияние на судью Верховного Суда Стрижевскую и "крышевание" земельных дел. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также в квартире задержанного Грымчака провели обыск. Адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

СМИ писали, что Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве.