Грымчак требовал взятки за влияние на Верховный Суд и "крышевание" земельных дел, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, в квартире которого провели обыск, получил 80 тыс. долларов за якобы обращение к заместителю генерального прокурора Анжеле Стрижевской для влияния на судей Кассационного гражданского суда Верховного Суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра МВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - сказано в нем.

В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долларов.

После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов заместитель министра и его помощник распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долларов им была передана 14 августа.

Кроме того, в то же время в одной из бесед с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои услуги по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долларов.

Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

После получения части денежных средств в сумме 450 тыс. долларов и 30 тыс. долларов от представителей ООО и был задержан Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко

По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть полученной ранее.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. Также в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

Адвокат заявил, что у жены Грымчака во время обысков изъяли телефон.

СМИ писали, что Грымчак брал взятки за разрешения на строительство в Киеве.