Дружина Гримчака заявила, що він був озброєний пістолетом під час затримання

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак був озброєний пістолетом під час затримання за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

Про це журналістам сказала його дружина Юлія, передають Українські Новини.

"При затриманні в чоловіка був пістолет", - заявила вона.

Зі слів дружини, Гримчак постійно носив при собі пістолет.

Вдома в їхньої сім'ї правоохоронці також знайшли 5 куль.

Дружина стверджує, що вони залишилися "з часів Майдану".

Як повідомляли Українські Новини, у НАБУ заявили, що Гримчак вимагав хабара за вплив на суддю Верховного Суду Стрижевську і "кришування" земельних справ. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Також у квартирі затриманого Гримчака провели обшук. Адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.

У МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

ЗМІ писали, що Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві.