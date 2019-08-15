Дружина Гримчака заявила, що він був озброєний пістолетом під час затримання

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак був озброєний пістолетом під час затримання за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.\r\nПро це журналістам сказала його дружина Юлія, передають Українські Новини.\r\n"При затриманні в чоловіка був пістолет", - заявила вона.\r\nЗі слів дружини, Гримчак постійно носив при собі пістолет.\r\nВдома в їхньої сім'ї правоохоронці також знайшли 5 куль.\r\nДружина стверджує, що вони залишилися "з часів Майдану".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у НАБУ заявили, що Гримчак вимагав хабара за вплив на суддю Верховного Суду Стрижевську і "кришування" земельних справ. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.\r\nТакож у квартирі затриманого Гримчака провели обшук. Адвокат заявив, що у дружини Гримчака під час обшуків вилучили телефон.\r\nУ МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.\r\nЗМІ писали, що Гримчак брав хабарі за дозволи на будівництво в Києві.