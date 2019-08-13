После снижения гривна на межбанке начала укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 25,16 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. \r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,13-25,17 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,12-25,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,15-25,17 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,24% с 27,72 UAH\/USD до 25,16 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 августа на 2,58 коп. до 25,4515 UAH\/USD, курс покупки - на 1,9 коп. до 25,0832 UAH\/USD.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ. \r\nТакже после резкого скачка гривна просела. \r\nА покупка рубля снизилась в обменниках в начале недели.\r\nКроме того, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.