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12 августа 2019, понедельник, 17:30 60
Экономика 2019-08-12T17:30:13+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке просела после выходных

Гривна на межбанке просела после выходных

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 25,18 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,22-25,27 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,14-25,16 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,15-25,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,16% с 27,72 UAH/USD до 25,18 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, наличный доллар за прошлую неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек.

Также гривна начнет падение - эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.

Тем временем финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Также, по мнению экспертов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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