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12 августа 2019, понедельник, 11:44 225
Финансы 2019-08-12T11:48:23+03:00
Українські Новини
Вклады украинцев в банках в июле сократились

Вклады украинцев в банках в июле сократились

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 2,6% с 520,779 млрд гривен по состоянию на 1 июля до 507,332 млрд гривен на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 1,1% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в июле сократились на 2,6% с 293,207 млрд гривен на 1 июля до 285,493 млрд гривен на 1 августа.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 2,5% с 227,572 млрд гривен до 221,839 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июле увеличились на 9,4% с 405,7 млрд гривен на 1 июля до 443,9 млрд гривен на 1 августа.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июле для юрлиц увеличилась на 0,6 п.п. до 14,1%, для физлиц увеличилась на 3,5 п.п. до 15,6%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,8%, для населения – 3,2%.

Как сообщали Українські Новини, население гривневые депозиты переводит в валютные.

Ранее НБУ продал депсертификаты на рекордные 66,8 млрд.

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