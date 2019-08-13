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13 серпня 2019, вівторок, 19:17 7
Економіка 2019-08-13T19:45:02+03:00
Українські Новини
Після зниження гривня на міжбанку почала зміцнюватися

Після зниження гривня на міжбанку почала зміцнюватися

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 25,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,13-25,17 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,12-25,15 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,15-25,17 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,24% з 27,72 UAH/USD до 25,16 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 серпня на 2,58% до 25,4515 UAH/USD, курс купівлі - на 1,9% до 25,0832 UAH/USD.

Тим часом річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ.

Також після різкого стрибка гривня просіла.

А купівля рубля знизилася в обмінниках на початку тижня.

Крім того, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.

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