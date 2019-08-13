Після зниження гривня на міжбанку почала зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 2 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 25,16 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. \r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,13-25,17 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,12-25,15 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,15-25,17 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,24% з 27,72 UAH\/USD до 25,16 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 серпня на 2,58% до 25,4515 UAH\/USD, курс купівлі - на 1,9% до 25,0832 UAH\/USD.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ. \r\nТакож після різкого стрибка гривня просіла. \r\nА купівля рубля знизилася в обмінниках на початку тижня.\r\nКрім того, обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 2,6% з 520,779 млрд гривень станом на 1 липня до 507,332 млрд гривень на 1 серпня.