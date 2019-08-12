Доллар и евро подорожали после длительного снижения курса

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 августа на 3,06 коп. до 25,4906 UAH\/USD, курс покупки - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH\/USD, в то время, как гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 28,0490 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 4,27 коп. до 28,6168 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,1152\r\n25,4906\r\n28,0490\r\n28,6168\r\n3,45\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,3400\r\n25,8000\r\n28,3900\r\n29,0000\r\n3,84\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,9500\r\n25,3200\r\n27,8000\r\n28,4000\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, наличный доллар за прошлую неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек.\r\nТакже гривна начнет падение - эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.\r\nТем временем финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Также, по мнению экспертов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.