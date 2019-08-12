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12 августа 2019, понедельник, 10:17 118
Финансы 2019-08-12T10:18:33+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подорожали после длительного снижения курса

Доллар и евро подорожали после длительного снижения курса

Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 августа на 3,06 коп. до 25,4906 UAH/USD, курс покупки - на 0,74 коп. до 25,1152 UAH/USD, в то время, как гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 28,0490 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,27 коп. до 28,6168 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,1152 25,4906 28,0490 28,6168 3,45 4,07
Максимальный 25,3400 25,8000 28,3900 29,0000 3,84 5,00
Минимальный 24,9500 25,3200 27,8000 28,4000 2,50 3,85

Как сообщали Українські Новини, наличный доллар за прошлую неделю подешевел, а евро подскочил на 25 копеек.

Также гривна начнет падение - эксперт спрогнозировал курс доллара до осени.

Тем временем финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара. Также, по мнению экспертов, инфляция замедлится, а зарплаты вырастут в 2020 году.

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