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13 серпня 2019, вівторок, 10:07 15
Фінанси 2019-08-13T13:45:04+03:00
Українські Новини
Гривня повернула курс на зміцнення: долар і євро знову просіли в обмінниках

Гривня повернула курс на зміцнення: долар і євро знову просіли в обмінниках

Долари. Фото: WordPress
Долари. Фото: WordPress

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 серпня на 2,58% до 25,4515 UAH/USD, курс купівлі - на 1,9% до 25,0832 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,57 коп. до 28,0094 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,63 коп. до 28,5441 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,0832 25,4515 28,0094 28,5441 3,42 4,06
Максимальний 25,2100 25,8000 28,1500 29,0000 3,80 5,00
Мінімальний 24,5000 25,2700 27,6000 28,2800 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ. Також після різкого стрибка гривня просіла. Крім того, купівля рубля знизилася в обмінниках на початку тижня.

Тим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.

Також фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

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