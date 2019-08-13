Гривня повернула курс на зміцнення: долар і євро знову просіли в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 12 серпня на 2,58% до 25,4515 UAH\/USD, курс купівлі - на 1,9% до 25,0832 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,57 коп. до 28,0094 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,63 коп. до 28,5441 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0832\r\n25,4515\r\n28,0094\r\n28,5441\r\n3,42\r\n4,06\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2100\r\n25,8000\r\n28,1500\r\n29,0000\r\n3,80\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2700\r\n27,6000\r\n28,2800\r\n2,50\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ. Також після різкого стрибка гривня просіла. Крім того, купівля рубля знизилася в обмінниках на початку тижня.\r\nТим часом експерт спрогнозував курс долара до осені, а на думку фінансистів, інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.\r\nТакож фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.