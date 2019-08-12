Зеленский уволил 4 глав райадминистраций в Донецкой области

Об этом говорится в указах Президента №№245, 246, 247, 248 от 12 августа, передают Українськi Новини.

Согласно указам №245 Дмитрий Кирвоноса с должности председателя Допропольской администрации, №246 - Наталию Виниченко с должности председателя Константиновской администрации, №247 - Олега Решетнака с должности председателя Никольской администрации, №248 - Анатолия Шишко с должности председателя Покровской администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных государственных администраций в Херсонской области.

Также Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Кроме того, Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области, и председателей Оболонской и Печерской райадминистраций Киева.