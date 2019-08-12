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12 августа 2019, понедельник, 18:32 131
Президент 2019-08-12T19:16:48+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил 4 глав райадминистраций в Донецкой области

Зеленский уволил 4 глав райадминистраций в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский, который в июле уволил 5 глав райадминистраций в Киевской области, уволил 4 председателей районных государственных администраций в Донецкой области.

Об этом говорится в указах Президента №№245, 246, 247, 248 от 12 августа, передают Українськi Новини.

Согласно указам №245 Дмитрий Кирвоноса с должности председателя Допропольской администрации, №246 - Наталию Виниченко с должности председателя Константиновской администрации, №247 - Олега Решетнака с должности председателя Никольской администрации, №248 - Анатолия Шишко с должности председателя Покровской администрации.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных государственных администраций в Херсонской области.

Также Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Кроме того, Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области, и председателей Оболонской и Печерской райадминистраций Киева.

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