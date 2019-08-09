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09 августа 2019, пятница, 11:15 188
Финансы 2019-08-09T11:23:49+03:00
Українські Новини
Рубль в обменниках подешевел перед выходными

Рубль в обменниках подешевел перед выходными

Рубль обесценивается. Фото: uapress.info
Рубль обесценивается. Фото: uapress.info

В пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи понизился на 2 копейку и составил 4,05 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в киевских обменниках на 9 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,52 4,05
Максимальный 3,85 5,00
Минимальный 2,50 3,89

Как сообщали Українські Новнини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Перед выходными наличный доллар просел еще больше.

Тем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

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