Рубль в обменниках подешевел перед выходными

В пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи понизился на 2 копейку и составил 4,05 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в киевских обменниках на 9 августа:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,52\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новнини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nПеред выходными наличный доллар просел еще больше.\r\nТем временем, гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.