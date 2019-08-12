Гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки: курс валют на 12 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3027,0084 100 долларов США 2509,0813 100 швейцарских франков 2578,3878 1000 иен 237,0829 10 российских рублей 3,8451 100 евро 2809,6692

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.

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