Гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки: курс валют на 12 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3027,0084\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2509,0813\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2578,3878\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,0829\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8451\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2809,6692\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.\r\nТем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.\r\nТакже инфляция замедлится, а зарплаты вырастут: эксперты дали прогноз на 2020 год.