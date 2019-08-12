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12 августа 2019, понедельник, 06:00 92
Экономика 2019-08-12T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки: курс валют на 12 августа

Гривна подскочила в начале недели сразу на 22 копейки: курс валют на 12 августа

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3027,0084
100 долларов США 2509,0813
100 швейцарских франков 2578,3878
1000 иен 237,0829
10 российских рублей 3,8451
100 евро 2809,6692

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 9 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 8 августа, понизился на 3 копейки и составил 3,52 грн за 10 рублей.

Тем временем гривна может подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от курса доллара.

Также инфляция замедлится, а зарплаты вырастут: эксперты дали прогноз на 2020 год.

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