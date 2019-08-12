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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 10:35 16
Фінанси 2019-08-12T11:00:01+03:00
Українські Новини
Купівля рубля просіла в обмінниках на початку тижня

Купівля рубля просіла в обмінниках на початку тижня

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 12 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 9 серпня, знизився на 7 копійок і склав 3,45 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу підвищився на 2 копійки і склав 4,07 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 12 серпня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,45

4,07

Максимальний

3,84

5,00

Мінімальний

2,50

3,85

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали після тривалого зниження курсу. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH/USD.

Крім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.

Також Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу, а в липні грошова база скоротилася на 2% до 436,347 млрд гривень.

Тим часом, експерти вважають, що інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.

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