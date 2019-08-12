Купівля рубля просіла в обмінниках на початку тижня

У понеділок, 12 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 9 серпня, знизився на 7 копійок і склав 3,45 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу підвищився на 2 копійки і склав 4,07 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 12 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,45\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,84\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,85\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали після тривалого зниження курсу. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня, на 22,58 коп. до 25,0908 UAH\/USD.\r\nКрім того, експерт спрогнозував курс долара до осені, а фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара.\r\nТакож Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу, а в липні грошова база скоротилася на 2% до 436,347 млрд гривень.\r\nТим часом, експерти вважають, що інфляція сповільниться, а зарплати зростуть у 2020 році.