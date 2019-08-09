В Раде рассказали, успеют ли установить сенсорные кнопки к первому заседанию нового парламента

Аппарат Верховной Рады сомневается в запуске сенсорной кнопки до открытия сессии Рады нового созыва, которое состоится 29 августа.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк и первый заместитель Аппарата Николай Шевчук.\r\n"Не знаем (успеем ли запустить)", - сказала Кармелюк.\r\nШевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.\r\n"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.\r\nКак сообщали Українські Новини, Парубий хочет, чтобы новая Рада голосовала сенсорной кнопкой.\r\nСтало известно, что такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.\r\nТакже в рабочее место депутата в Раде планировали встроить цветные планшеты для голосования.\r\nРанее был опубликован список новых депутатов Рады, которые сформируют парламент девятого созыва.\r\n\r\nА депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.\r\n