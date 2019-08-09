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09 августа 2019, пятница, 20:57 97
Верховная Рада и партии 2019-08-09T21:06:05+03:00
Українські Новини
В Раде рассказали, успеют ли установить сенсорные кнопки к первому заседанию нового парламента

В Раде рассказали, успеют ли установить сенсорные кнопки к первому заседанию нового парламента

Верховная Рада
Верховная Рада

Аппарат Верховной Рады сомневается в запуске сенсорной кнопки до открытия сессии Рады нового созыва, которое состоится 29 августа.

Об этом Українським Новинам сообщили руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк и первый заместитель Аппарата Николай Шевчук.

"Не знаем (успеем ли запустить)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.

"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.

Как сообщали Українські Новини, Парубий хочет, чтобы новая Рада голосовала сенсорной кнопкой.

Стало известно, что такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.

Также в рабочее место депутата в Раде планировали встроить цветные планшеты для голосования.

Ранее был опубликован список новых депутатов Рады, которые сформируют парламент девятого созыва.

А депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.

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