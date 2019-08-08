Доллар к гривне дешевеет: курс валют на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3083,8581\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2542,4348\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2607,8523\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n240,3811\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9058\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2848,0355\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новнини, Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.\r\nТем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник, 6 августа, на 13 коп. в среду, 7 августа, укрепился на 24 коп. до 25,30 UAH\/USD.\r\nКроме того, в среду, 7 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nВ феврале 2019 закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.