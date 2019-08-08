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08 августа 2019, четверг, 05:45 136
Экономика 2019-08-08T05:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар к гривне дешевеет: курс валют на сегодня

Доллар к гривне дешевеет: курс валют на сегодня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 августа, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD по сравнению с курсом валют на 7 августа.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3083,8581
100 долларов США 2542,4348
100 швейцарских франков 2607,8523
1000 иен 240,3811
10 российских рублей 3,9058
100 евро 2848,0355

Как сообщали Українські Новнини, Национальный банк отменил ограничения на покупку валюты в кредит для бизнеса.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник, 6 августа, на 13 коп. в среду, 7 августа, укрепился на 24 коп. до 25,30 UAH/USD.

Кроме того, в среду, 7 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

В феврале 2019 закон о валюте и валютных операциях вступил в силу.

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