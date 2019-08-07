Курс гривны на межбанке снова подскочил

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 13 коп. в среду укрепился на 24 коп. до 25,30 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,45-25,51 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,39-25,42 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,27-25,30 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,73% с 27,72 UAH\/USD до 25,30 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nНациональный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH\/USD в то время, как международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.\r\nКроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nТем временем за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. \r\n