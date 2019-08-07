Курс гривны на межбанке снова подскочил

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 13 коп. в среду укрепился на 24 коп. до 25,30 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,45-25,51 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,39-25,42 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,27-25,30 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 8,73% с 27,72 UAH/USD до 25,30 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 августа, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD в то время, как международные резервы выросли на 1,2 млрд долларов в июле благодаря покупке НБУ валюты на межбанке.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Тем временем за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.