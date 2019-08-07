Доллар после резкого роста снова упал

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,94 коп. до 28,3600 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 8,82 коп. до 28,8878 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,4206\r\n25,7797\r\n28,3600\r\n28,8878\r\n3,55\r\n4,10\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,5500\r\n25,9500\r\n28,5700\r\n29,2000\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,0000\r\n25,6500\r\n28,0000\r\n28,7000\r\n3,00\r\n3,94\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко взлетела к иностранным валютам: официальный курс НБУ.\r\nТакже стало известно, что за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.\r\nТем временем, банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH\/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.