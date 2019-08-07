Доллар после резкого роста снова упал

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 августа на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс покупки - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,94 коп. до 28,3600 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,82 коп. до 28,8878 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,4206 25,7797 28,3600 28,8878 3,55 4,10 Максимальный 25,5500 25,9500 28,5700 29,2000 3,89 5,00 Минимальный 25,0000 25,6500 28,0000 28,7000 3,00 3,94

Как сообщали Українські Новини, гривна резко взлетела к иностранным валютам: официальный курс НБУ.

Также стало известно, что за прошлую неделю курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.

Тем временем, банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.