Долар до гривні дешевшає: курс валют на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 серпня, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3083,8581\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2542,4348\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2607,8523\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n240,3811\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9058\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2848,0355\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новнини, Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.\r\nТим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок, 6 серпня, на 13 коп. в середу, 7 серпня, зміцнився на 24 коп. до 25,30 UAH\/USD.\r\nКрім того, в середу, 7 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH\/USD.\r\nУ лютому 2019 закон про валюту і валютні операції набув чинності.