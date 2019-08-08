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08 серпня 2019, четвер, 05:45 22
Економіка 2019-08-08T08:45:02+03:00
Українські Новини
Долар до гривні дешевшає: курс валют на сьогодні

Долар до гривні дешевшає: курс валют на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 серпня, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3083,8581
100 доларів США 2542,4348
100 швейцарських франків 2607,8523
1000 ієн 240,3811
10 російських рублів 3,9058
100 євро 2848,0355

Як повідомляли Українські Новнини, Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок, 6 серпня, на 13 коп. в середу, 7 серпня, зміцнився на 24 коп. до 25,30 UAH/USD.

Крім того, в середу, 7 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

У лютому 2019 закон про валюту і валютні операції набув чинності.

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