Курс гривні на міжбанку знову підскочив

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 13 коп. у середу зміцнився на 24 коп. до 25,30 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,45-25,51 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,39-25,42 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,27-25,30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,73% з 27,72 UAH/USD до 25,30 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 серпня, на 14,47 коп. до 25,5903 UAH/USD в той час, як міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів в липні завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку.

Крім того, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 6 серпня на 8,36 коп. до 25,7797 UAH/USD, курс купівлі - на 7,57 коп. до 25,4206 UAH/USD.

Тим часом за минулий тиждень курс долара за тиждень просів, а євро - обвалився.