Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко из отпуска ответил на троллинг главы Офиса Президента Андрея Богдана, передав привет и владелецу компании SAGA Development (ранее - Riverside Development, Киев) Андрею Вавришу.

Соответствующее сообщение Кличко написал в микроблоге Twitter.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину..." - написал Кличко.

Напомним, после того, как в СМИ "слили" заявление Андрея Богдана о якобы его отставке, на его странице в Facebook появился шуточный пост о Кличко.

"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан", - было написано на картинке.

После чего, 2 августа, Богдан просил Кабмин дать представление об увольнении Кличко не дожидаясь назначения нового главы КГГА.

Тем временем Владимир Зеленский не считает "слив" из ОПУ информации об отставке Богдана подрывом доверия к СМИ. А Богдан при этом заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом