Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.\r\nОб этом Богдан сказал, отвечая на вопрос, не считает ли он подрывом доверия к прессе "слив" из Офиса Президента в СМИ информации о якобы его отставке, в Трускавце журналисту "Радио Свобода".\r\n"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к Президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал Богдан.\r\nПри этом Богдан пытался приобнять журналистку, но женщина сделала ему замечание.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский также не считает "слив" из ОПУ информации об отставке Богдана подрывом доверия к СМИ.\r\nРанее Богдан в комментарии журналистам заявил, что "слив" информации о его отставке может быть провокацией спецслужб.\r\n21 мая Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.\r\n