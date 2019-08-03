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03 августа 2019, суббота, 18:57 99
Президент 2019-08-03T19:05:08+03:00
Українські Новини
Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом

Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Об этом Богдан сказал, отвечая на вопрос, не считает ли он подрывом доверия к прессе "слив" из Офиса Президента в СМИ информации о якобы его отставке, в Трускавце журналисту "Радио Свобода".

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к Президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал Богдан.

При этом Богдан пытался приобнять журналистку, но женщина сделала ему замечание.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также не считает "слив" из ОПУ информации об отставке Богдана подрывом доверия к СМИ.

Ранее Богдан в комментарии журналистам заявил, что "слив" информации о его отставке может быть провокацией спецслужб.

21 мая Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.

 

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