Зеленский не считает "слив" из ОПУ информации об отставке Богдана подрывом доверия к СМИ

Президент Владимир Зеленский не считает, что "слив" из Офиса Президента в СМИ информации о якобы отставке его руководителя Андрея Богдана является подрывом доверия к прессе.

Об этом он сообщил журналистам в Трускавце (Львовская область), передают Українськi Новини.

"Я ничего не подрывал. Мы с нашими парнями - одна команда, и сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить. Все были готовы написать заявления", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, почему Офис Президента никаким образом не отреагировал на сообщения СМИ, Зеленский ответил, что не было на что отвечать.

"Что опровергать? Он же написал! Это правда. В чем неправда? Человек готов в любой момент уйти, когда хочет общество или Президент", - сказал он.

После вопроса о том, считает ли Зеленский произошедшее нормальной ситуацией к нему подошел сам Богдан и увел Президента.

"Мы считаем, что мы должны вести Президента дальше", - сказал он.

1 августа заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко разослал ряду журналистов фото якобы заявления Богдана об отставке, на котором не было ни даты, ни подписи, а уволить предлагалось "по собственному желанию с момента возникновения желания".

Ряд СМИ распространили исключительно со ссылкой на источник в Офисе Президента информацию о том, что Богдан подал в отставку, остальным не удалось ее официально ни подтвердить, ни опровергнуть.

Только 2 августа Зеленский прокомментировал данную новость, рассказав, что такие заявления с самого начала написали все члены его команды, чтобы они не смогли держаться за кресла, если он захочет их уволить.

Зеленский подтвердил, что не подписывал заявление об увольнении Богдана, но может подписать заявления об отставке любого члена команды в любой момент.

В то же время Президенту не обязательно иметь заявление об отставке, чтобы уволить сотрудников его Офиса.

Согласно положению об Офисе Президента, глава государства по собственному желанию назначает и увольняет руководителя Офиса, его заместителей, своих помощников и советников, пресс-секретаря, представителей и уполномоченных.

Работники также имеют право написать заявление об увольнении.

Богдан в комментарии журналистам заявил, что "слив" информации о его отставке может быть провокацией спецслужб.

Несмотря на то, что после такого поведения многие СМИ раскрыли имя источника - Тимошенко, ни он сам, ни Зеленский, ни Богдан, ни пресс-служба Офиса не комментируют данную тему.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.

При этом в 2012-2014 Богдан занимал должность, подпадающую под люстрацию, и не мог занимать должность Главы Администрации Президента.

20 июня Зеленский создал Офис Президента, а 25 июня уволил Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководителем Офиса Президента.