Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличка з відпустки відповів на тролінг глави Офісу Президента Андрія Богдана, передавши привіт і власнику компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) Андрію Вавришу.

Відповідне повідомлення Кличко написав у мікроблозі Twitter.

"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, якщо не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину..." - написав Кличко.

Нагадаємо, після того, як в ЗМІ "злили" заяву Андрія Богдана про нібито його відставку, на його сторінці в Facebook з'явився жартівливий пост про Кличка.

"Бл*дь, скажіть вже хто-небудь, він Андрій чи Богдан", - було написано на картинці.

Після чого, 2 серпня, Богдан просив Кабмін дати предствлення про звільнення Кличка не чекаючи призначення нового голови КМДА.

Тим часом Володимир Зеленський не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ. А Богдан при цьому заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством