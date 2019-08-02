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02 августа 2019, пятница, 13:58 162 Документ
Политика 2019-08-02T14:17:40+03:00
Українські Новини
Богдан просил Кабмин дать представление об увольнении Кличко не дожидаясь назначения нового главы КГГА

Богдан просил Кабмин дать представление об увольнении Кличко не дожидаясь назначения нового главы КГГА

В Кабинет министров Украины действительно поступало письмо из Офиса Президента с просьбой дать представление на увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко за подписью руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

Копия письма была предоставлена КМУ в ответ на запрос Українських Новин.

Отдельно в письме указано, что после завершения полномочий назначившего их Президента главы администраций продолжают осуществлять полномочия до назначения на их место новых руководителей.

После чего сразу же следует предложение к Кабмину внести представление об увольнении Кличко, а не о назначении нового руководителя КГГА.

Больше новостей о: Виталий Кличко Кабмин Глава КГГА Увольнение с должности Андрей Богдан

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