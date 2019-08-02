Богдан просил Кабмин дать представление об увольнении Кличко не дожидаясь назначения нового главы КГГА

В Кабинет министров Украины действительно поступало письмо из Офиса Президента с просьбой дать представление на увольнение с должности главы КГГА Виталия Кличко за подписью руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.\r\nКопия письма была предоставлена КМУ в ответ на запрос Українських Новин.\r\n\r\nОтдельно в письме указано, что после завершения полномочий назначившего их Президента главы администраций продолжают осуществлять полномочия до назначения на их место новых руководителей.\r\nПосле чего сразу же следует предложение к Кабмину внести представление об увольнении Кличко, а не о назначении нового руководителя КГГА.