Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

В распоряжении журналистки НВ Кристины Бердинских появилось заявление Богдана об отставке.

Богдан отказался комментировть данную информацию журналистам.

Документ: facebook/kristina.berdinskikh

Отметим, Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом Украины в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АПУ осуществляет общее руководство администрацией, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией полномочий. Глава АПУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

В свою очередь Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.