подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 20:16 163 Документ
Политика 2019-08-01T20:35:15+03:00
Українські Новини
Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ

Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ

Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

В распоряжении журналистки НВ Кристины Бердинских появилось заявление Богдана об отставке.

Богдан отказался комментировть данную информацию журналистам.

Документ: facebook/kristina.berdinskikhДокумент: facebook/kristina.berdinskikh

Отметим, Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом Украины в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АПУ осуществляет общее руководство администрацией, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией полномочий. Глава АПУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

В свою очередь Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.

Больше новостей о: Увольнение Владимир Зеленский Заявление об отставке Андрей Богдан Офис президента

Архив
Новости
В Европейской федерации журналистов осудили штурм радикальными националистами пресс-конференции в Киеве 20:25
Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ 20:16 Документ
Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской 19:54
За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч, - Дмитрий Маляр 19:49
Суд восстановил действие тарифов "Укрэнерго" на июль 19:41
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok