Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Глава Офиса президента Украины Глава Андрей Богдан, который сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию, опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.\r\nТак, на странице Богдана появилось фото Виталия Кличко с подписью:\r\n"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан", - написано на картинке.\r\n\r\nНапомним, сегодня, 1 августа, Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности с "момента возникновения желания".\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.\r\nОднако Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.