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01 августа 2019, четверг, 23:01 246
Политика 2019-08-01T23:08:30+03:00
Українські Новини
Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Андрей Богдан
Андрей Богдан

Глава Офиса президента Украины Глава Андрей Богдан, который сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию, опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, на странице Богдана появилось фото Виталия Кличко с подписью:

"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан", - написано на картинке.

Напомним, сегодня, 1 августа, Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности с "момента возникновения желания".

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

Однако Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.

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