Богдан потроллил Кличко в Фейсбуке после публикации своего странного заявления об отставке

Глава Офиса президента Украины Глава Андрей Богдан, который сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию, опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, на странице Богдана появилось фото Виталия Кличко с подписью:

"Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан", - написано на картинке.

Напомним, сегодня, 1 августа, Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности с "момента возникновения желания".

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

Однако Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.