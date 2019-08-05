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05 августа 2019, понедельник, 13:51 237
Политика 2019-08-05T16:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Кличко Виталий Фото: КГГА
Кличко Виталий Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко, которого недавно потроллил Богдан на своей странице в Facebook, ушел в отпуск до 9 августа.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №693 от 2 августа.

"По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский встретился с Кличко и сказал, что назначит вместо него другого человека.

31 июля Кличко посетил Нью-Йорк (США), где обсудил с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани развитие местного самоуправления.

Для этой поездки Кличко брал 3-дневный отпуск (с 29 до 31 июля) без сохранения зарплаты.

Бывший сотрудник посольства США заявил, что Кличко встречался с адвокатом Трампа для того, чтобы попытаться оставить себе полномочия главы КГГА.

Тем временем Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.


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