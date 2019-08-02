В Офисе Президента отомстили Климкину, "забыв" об увольнении его жены

Офис президента Украины отвечая на информационный запрос "Українських Новин" об участии жены опального Министра иностранных дел Павла Климкина Марины Михайленко в подготовке к Саммиту Украина-ЕС, "забыл" упомянуть об ее увольнении с занимаемой должности главы департамента внешней политики.

Это становится очевидным из ответа на повторный запрос Українських Новин.

16 июля агентство поинтересовалось, принимала ли участие в подготовке и работе Саммита глава департамента внешней политики Марина Михайленко, а также табель учета ее рабочего времени за 1-15 июля. В ответе от 22 июля указывалось, что Марина Михайленко в пределах компетенции принимала непосредственное участие в подготовке, а за 1-15 июля она отработала все 11 рабочих дней. Формально корректный ответ президентской канцелярии был опубликован на сайте агентства.

Позднее журналистам Українських Новин стало известно от своих источников, что Марина Михайленко на момент получения Офисом Президента запроса уже там не работала. А само заявление об увольнении она написала еще 2 июля (за неделю до Саммита).

Українські Новини направили повторный запрос, попросив указать, когда уволилась с должности Марина Михайленко, а также – когда было подано заявление об увольнении с должности главы департамента внешней политики?

"Михайленко Марина Юрьевна 16 июля 2019 года уволена с должности заместителя Руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции – Руководителя Департамента внешней политики Администрации Президента Украины", - говорится в ответе. При этом, указывать дату заявления об увольнении в президентском Офисе отказались.

Причины, по каким в Офисе президента "забыли" указать, что запрашиваемое лицо больше не является сотрудником Офиса, а также что в подготовке к саммиту она участвовала, пребывая в стадии увольнения, в ответе не уточняются.

Как сообщали Українські Новини, супруга министра иностранных дел Павла Климкина, который возмутил Владимира Зеленского и которого Президент призвал привлечь к дисциплинарной ответственности, Марина Михайленко на момент конфликта возглавляла департамент внешней политики Администрации Президента. Занимала данную должность со времени Администрации Президента Петра Порошенко.

Ранее Зеленский публично обвинил Климкина, что тот не информировал Офис президента о ноте РФ по вызволению украинских моряков и ответе на ноту, самостоятельно отправленном украинским МИДом.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

6 июня Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Климкина.

После чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь - Офис) Президента Вадима Пристайко.

11 июля Верховная Рада снова отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что решил уйти в "политический отпуск".