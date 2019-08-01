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01 августа 2019, четверг, 12:46 37
Экономика 2019-08-01T12:48:26+03:00
Українські Новини
Гривна рекордно обвалилась после продолжительного укрепления

Гривна рекордно обвалилась после продолжительного укрепления

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2-4 июля, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 августа, на 10,74 коп. до 24,9845 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля, а затем взлетел 1 августа. 

Тем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. 

30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD.

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