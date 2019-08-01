Гривна рекордно обвалилась после продолжительного укрепления

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2-4 июля, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 августа, на 10,74 коп. до 24,9845 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля, а затем взлетел 1 августа. \r\nТем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. \r\n30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\n31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH\/USD.