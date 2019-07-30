Доллар летит в пропасть: куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам

В этом году американская валюта ведет себя непредсказуемо: традиционное за последние годы летнее удешевление доллара оказалось рекордным — курс упал до уровня августа 2016 года, тогда за 1 доллар давали около 25,6 грн.

Как пишет "Сегодня", главной причиной укрепления гривни финаналитики называют не экономику, а политику. Как разъяснил руководитель отдела аналитики Forex club" Андрей Шевчишин, на проведение выборов всем участникам нужны были деньги, причем в гривнях. Поэтому в Украину завезли много валюты, и курс доллара начал падать, что дополнительно наложилось на сезонное укрепление гривни, которое происходит летом из-за снижения спроса на нее со стороны бизнеса.

"Но крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте, это, в частности, акциз на топливо, которого мы импортируем сотни тысяч тонн, — анализирует исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Чтобы не допустить задержек с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, повысить соцстандарты, государство за полгода выполнило годовой план по выпуску облигаций госзайма (это десятки миллиардов гривен), причем под очень высокий процент — 17% годовых. Что привлекло международных финансовых спекулянтов, которые сейчас уже покупают ОВГЗ не на рынке, а выкупают их у украинских коммерческих банков, надеясь на скорый крупный заработок".

По мнению Андрея Шевчишина, ситуация пока оптимистична:

"В Раде будет создана монокоалиция, возобновлено сотрудничество с МВФ, уже в этом году можем получить транш 1,5—3 млрд долларов. На фоне этих новостей курс еще пару недель продолжит укрепляться и может дойти даже до 25 грн/долл. Но сильная гривня уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими. Поэтому с середины августа тренд изменится, гривня начнет дешеветь. Резкого обвала не ожидаю, но к концу года установится равновесный курс 27,5—28 грн/долл, который устроит и экспортеров, и импортеров".

А вот Пендзин напомнил, что, по прогнозу МВФ, среднегодовой курс доллара в Украине в этом году 28,6 грн/долл.

"При сегодняшних 25,5 грн/долл в декабре должно быть более 30 грн/долл, — подсчитал Пендзин. — Это может произойти, когда в середине декабря ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2019-м, будут предъявлены к погашению. Но такого обвала курса власти не допустят, иначе их рейтинг доверия рухнет в одночасье. Поэтому за счет резервов Нацбанка курс удержат в пределах 28,5 грн/долл".

Специалисты видят два доступных способа сохранения и приумножения сбережений для большинства украинцев, доходы которых не позволяют вкладываться в ОВГЗ Минфина (заработать на них можно, но вложив не менее 100 тыс. грн). По словам Шевчишина, первый способ — это гривневые депозиты, средняя доходность которых ныне 10,5—14,7% годовых в зависимости от срока договора.

"При ожидаемой инфляции в 8—8,5% это выгоднее, чем депозиты в валюте, где процент 1—2,5%, и при этом валюта дешевеет, — говорит Шевчишин. — Но если ожидать, что доллар к концу года будет стоить на 3 грн дороже, чем сейчас, или 28,5—28,6 грн/долл и, рискнув, купить валюту по 25,5 грн/долл то доходность может составить до 25%".

Пендзин советует подождать возможного снижения курса до 25 грн/долл и только тогда заняться конвертацией гривни в валюту. Помимо доллара, часть сбережений — до 20%, а тем, кто часто ездит в Европу, то и больше, можно конвертировать в евро.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июля, доллар и евро в Украине рекордно упали в цене. При этом на закрытие недели курс евро достиг 2,5-летнего антирекорда.

Кроме того, аналитики рассказали, каким будет курс доллара к концу года. Эксперты считают, что несмотря на действие неблагоприятных факторов, к концу года курс будет ниже заложенного в госбюджете-2019 (29,4 грн/долл.).

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Ранее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.