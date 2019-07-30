подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
30 июля 2019, вторник, 06:30 275
Финансы 2019-07-30T07:48:59+03:00
Українські Новини
Доллар обвалился до очередного минимума: курс валют на 30 июля

Доллар обвалился до очередного минимума: курс валют на 30 июля

Курс доллар упал Фото: Tumix.ru
Курс доллар упал Фото: Tumix.ru

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD. Таким образом курс национальной валюты взлетел до максимума с начала года. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3104,5350
100 долларов США 2525,2582
100 швейцарских франков 2544,0197
1000 иен 232,4174
10 российских рублей 3,9755
100 евро 2807,8346

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Ранее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.

Больше новостей о: Гривна Официальный курс курс доллара

Архив
Новости
Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, – Шимкив 08:45
Доллар летит в пропасть: куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам 08:40
Сегодня в мире отмечают день дружбы 08:33
На Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве 08:10
Обещанные Гройсманом жилеты для 1,7 млн учеников еще не закупили, - документ 07:00
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен 10:41
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok