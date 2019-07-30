Доллар обвалился до очередного минимума: курс валют на 30 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD. Таким образом курс национальной валюты взлетел до максимума с начала года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3104,5350 100 долларов США 2525,2582 100 швейцарских франков 2544,0197 1000 иен 232,4174 10 российских рублей 3,9755 100 евро 2807,8346

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Ранее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.