Доллар обвалился до очередного минимума: курс валют на 30 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD. Таким образом курс национальной валюты взлетел до максимума с начала года. \r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 июля, на 4,76 коп. до 25,4397 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3104,5350\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2525,2582\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2544,0197\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n232,4174\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9755\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2807,8346\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nПеред выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nРанее доллар опускался до самой низкой отметки с начала года, хотя ситуация на валютном рынке может ухудшиться.