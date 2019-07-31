Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен

Котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD.

Об этом Українські Новини сообщили дилеры коммерческих банков.

По их словам, межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 UAH/USD, после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 UAH/USD.

При этом дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.