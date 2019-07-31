подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
ONLINE
31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 11:21 90
Экономика 2019-07-31T11:21:18+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен

Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен

Гривна. Доллар
Гривна. Доллар

Котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD.

Об этом Українські Новини сообщили дилеры коммерческих банков.

По их словам, межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 UAH/USD, после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 UAH/USD.

При этом дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк Межбанковский валютный рынок

Архив
Новости
Рубль продолжает дешеветь в киевских обменниках 11:45
После рекордного подорожания помидоров цены на них резко обвалились 11:36
Видео с картой Украины без Крыма. Фото: пресс-службы полиции
Поиски сепаратизма: Суд назначил экспертизу показанного в "Борисполе" видео с картой Украины без Крыма 11:33
Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен 11:21
Виталий Кличко и Рудольф Джулиани. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетел к адвокату Трампа жаловаться на Зеленского 11:20
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Данильченко переназначен прокурором Харьковской области 15:45
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok