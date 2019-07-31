Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен

Котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH\/USD.\r\nОб этом Українські Новини сообщили дилеры коммерческих банков.\r\nПо их словам, межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 UAH\/USD, после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 UAH\/USD.\r\nПри этом дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами ОВГЗ.\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.\r\nТакже в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH\/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH\/USD.