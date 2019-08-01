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01 серпня 2019, четвер, 12:46 56
Економіка 2019-08-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня рекордно обвалилася після тривалого зміцнення

Гривня рекордно обвалилася після тривалого зміцнення

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2-4 липня, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 серпня, на 10,74 коп. до 24,9845 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня, а потім злетів 1 серпня.

Тим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.

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