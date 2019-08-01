Гривня рекордно обвалилася після тривалого зміцнення

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2-4 липня, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 1 серпня, на 10,74 коп. до 24,9845 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня, а потім злетів 1 серпня.

Тим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.