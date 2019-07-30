Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 26,84 коп. до 27,8059 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,55 коп. до 28,3628 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0428 25,4056 27,8059 28,3628 3,52 4,16 Максимальный 25,2000 25,7500 28,0500 28,9000 3,94 5,00 Минимальный 24,6000 25,2500 27,0000 28,1500 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Тем временем, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения и что будет с курсом доллара дальше.