Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 26,84 коп. до 27,8059 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 22,55 коп. до 28,3628 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0428\r\n25,4056\r\n27,8059\r\n28,3628\r\n3,52\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,2000\r\n25,7500\r\n28,0500\r\n28,9000\r\n3,94\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,6000\r\n25,2500\r\n27,0000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.\r\nПеред выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.\r\nТем временем, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD, а эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения и что будет с курсом доллара дальше.