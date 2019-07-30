подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 июля 2019, вторник, 10:23 381
Финансы 2019-07-30T10:23:52+03:00
Українські Новини
Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Доллар и евро рекордно обвалились в обменниках

Доллар.
Доллар.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 26,84 коп. до 27,8059 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,55 коп. до 28,3628 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0428 25,4056 27,8059 28,3628 3,52 4,16
Максимальный 25,2000 25,7500 28,0500 28,9000 3,94 5,00
Минимальный 24,6000 25,2500 27,0000 28,1500 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. Кроме того, продажа российского рубля рухнула, а покупка - подорожала.

Перед выходными курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал.

Тем временем, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения и что будет с курсом доллара дальше. 

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
После обстрела из гранатомета телеканал "112 Украина" не признают потерпевшей стороной 11:55
ЦИК принял оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов 11:49
Самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы 11:49 Инфографика
Зеленский уволил Короля Артура 11:22
Зеленский подписал указ о рассмотре создания веб-портала госуслуг 11:02
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен 10:41
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok