Долар і євро після стрімкого падіння злетіли

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 5,74 коп. до 27,6419 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,63 коп. до 28,1797 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9506\r\n25,3088\r\n27,6419\r\n28,1797\r\n3,56\r\n4,09\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,9000\r\n28,7000\r\n3,92\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2000\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.\r\nТим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.\r\n30 липня курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\n31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH\/USD.