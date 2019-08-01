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01 серпня 2019, четвер, 10:24 33
Фінанси 2019-08-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро після стрімкого падіння злетіли

Долар і євро після стрімкого падіння злетіли

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі - на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,74 коп. до 27,6419 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,63 коп. до 28,1797 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,9506 25,3088 27,6419 28,1797 3,56 4,09
Максимальний 25,1500 25,5000 27,9000 28,7000 3,92 5,00
Мінімальний 24,5000 25,2000 27,0000 27,9000 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.

Тим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

30 липня курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.

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