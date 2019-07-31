Доллар обвалился ниже отметки 25 UAH/USD

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH\/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 16,56 коп. до 27,6200 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 19,29 коп. до 28,1659 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,7956\r\n25,1925\r\n27,6200\r\n28,1659\r\n3,52\r\n4,11\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,9500\r\n25,6000\r\n27,8500\r\n28,7000\r\n3,89\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4000\r\n25,0000\r\n27,0000\r\n27,9000\r\n2,50\r\n3,95\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. \r\nТем временем гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.\r\nРанее стало известно, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.