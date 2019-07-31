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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 10:44 85
Экономика 2019-07-31T10:44:54+03:00
Українські Новини
Доллар обвалился ниже отметки 25 UAH/USD

Доллар обвалился ниже отметки 25 UAH/USD

Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 16,56 коп. до 27,6200 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,29 коп. до 28,1659 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7956 25,1925 27,6200 28,1659 3,52 4,11
Максимальный 24,9500 25,6000 27,8500 28,7000 3,89 5,00
Минимальный 24,4000 25,0000 27,0000 27,9000 2,50 3,95

Как сообщали Українські Новини, за прошлую неделю доллар обвалился почти на 50 копеек, а евро - на 75. 

Тем временем гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Ранее стало известно, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.

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