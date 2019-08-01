Курс доллара продолжает стремительно падать

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3045,1572 100 долларов США 2502,0755 100 швейцарских франков 2527,0033 1000 иен 230,5076 10 российских рублей 3,9454 100 евро 2790,0644

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.

Тем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику.

30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH/USD.