Курс доллара продолжает стремительно падать

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 августа, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3045,1572\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2502,0755\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2527,0033\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n230,5076\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9454\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2790,0644\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.\r\nТем временем финансисты дали советы украинцам, куда вкладывать деньги, а также назвали главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. \r\n30 июля курс продажи наличного доллара в обменниках столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\n31 июля котировки на межбанке снизились ниже уровня 25,00 UAH\/USD.