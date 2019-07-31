Доллар продолжает пробивать дно: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH\/USD, установив новый рекорд, после того, как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3052,8607\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2508,5516\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2534,9143\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n231,2428\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9580\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2798,0385\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.\r\nТем временем экономисты дали советы, куда вкладывать деньги украинцам, а также считают главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. \r\n30 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.