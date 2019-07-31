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31 июля 2019, среда, 05:40 65
Финансы 2019-07-31T05:40:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает пробивать дно: курс валют

Доллар продолжает пробивать дно: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 июля, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD, установив новый рекорд, после того, как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июля, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3052,8607
100 долларов США 2508,5516
100 швейцарских франков 2534,9143
1000 иен 231,2428
10 российских рублей 3,9580
100 евро 2798,0385

Как сообщали Українські Новини, доллар обвалился до очередного минимума 30 июля.

Тем временем экономисты дали советы, куда вкладывать деньги украинцам, а также считают главной причиной укрепления гривны не экономику, а политику. 

30 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах столичных банков понизился по сравнению с 29 июля на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

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