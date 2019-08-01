Курс долара продовжує стрімко падати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3045,1572\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2502,0755\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2527,0033\r\n\r\n\r\n1000 єн\r\n230,5076\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9454\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2790,0644\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.\r\nТим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.\r\n30 липня курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\n31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH\/USD.