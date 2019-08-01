Курс долара продовжує стрімко падати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3045,1572 100 доларів США 2502,0755 100 швейцарських франків 2527,0033 1000 єн 230,5076 10 російських рублів 3,9454 100 євро 2790,0644

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.

Тим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

30 липня курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.