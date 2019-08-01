підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 05:30 23
Фінанси 2019-08-01T09:15:03+03:00
Українські Новини
Курс долара продовжує стрімко падати

Курс долара продовжує стрімко падати

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня, на 16,71 коп. до 25,0855 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3045,1572
100 доларів США 2502,0755
100 швейцарських франків 2527,0033
1000 єн 230,5076
10 російських рублів 3,9454
100 євро 2790,0644

Як повідомляли Українські Новини, долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.

Тим часом фінансисти дали поради українцям, куди вкладати гроші, а також назвали головною причиною зміцнення гривні не економіку, а політику.

30 липня курс продажу готівкового долара в обмінниках столичних банків знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

31 липня котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.

Більше новин про: НБУ Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні курс долара до гривні курс гривні до долара курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
НБУ розробив правила використання QR-коду для платежів 09:13
Зарплата в $400 влаштовує не всіх українців: на якій заробіток розраховують шукачі роботи 08:47
ДТП з бензовозом в Києві. Фото: Інформатор
У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу 08:45
У Київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені картки" 08:30
Порошенко з родиною полетів у Дубай, - ЗМІ 08:22
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok